RepRisk lanciert weltweit erste thematische Due Diligence Scores zur vereinfachten Überwachung von Geschäftsrisiken



RepRisk lanciert weltweit erste thematische Due Diligence Scores zur vereinfachten Überwachung von Geschäftsrisiken Das Schweizer Technologieunternehmen ist der erste Datenanbieter, der eine umfassende Palette an transparenten und sofort verfügbaren Risikobewertungen für die Due Diligence von Unternehmen zur Verfügung stellt, um sich auf die regulatorischen Anforderungen vorzubereiten. ZÜRICH, SCHWEIZ - Mittwoch, 5. Juni 2024 - RepRisk, ein globales Technologieunternehmen, das Transparenz über ESG- und Verhaltensrisiken schafft, hat heute die neueste Erweiterung seiner Datenlösungen vorgestellt: Due Diligence Scores. Die Scores leiten die nächste Generation des ESG-Risikomanagements ein, indem sie die Bewertung spezifischer Risikofaktoren wie etwa Biodiversität und Menschenrechte ermöglichen. Die Bewertung erfolgt auf einer Skala von 0 (geringes Risiko) bis 100 (hohes Risiko). Da Unternehmen in einigen Bereichen einem geringeren, in anderen hingegen einem höheren Risiko ausgesetzt sein können, ermöglichen thematische Bewertungen den Entscheidungsträgern, Risiken dort zu identifizieren, wo sie am größten sind. Diese branchenweit ersten thematischen Risikobewertungen stehen nun allen Kunden des RepRisk Data Feed zur Verfügung1 "Banken, Investoren und Unternehmen sind schon lange auf der Suche nach einfach anwendbaren thematischen ESG-Risikoindikatoren, um ihre Due-Diligence-Prozesse bei Investitionen, neuen Lieferanten oder der Ausweitung von Geschäftsaktivitäten zu optimieren.", kommentiert Alexandra Mihailescu Cichon, Chief Commercial Officer bei RepRisk. "Mit den RepRisk Due Diligence Scores haben Unternehmen aller Größen und Branchen nun Zugang zu transparenten und standardisierten Kennzahlen, die eine gezielte Bewertung der für sie relevanten Risikofaktoren ermöglichen." Kunden können aus einer Reihe von sofort einsetzbaren Paketlösungen wählen oder aus über 200 Einzelscores ihr eigenes Set nach ihren spezifischen Risikoprioritäten zusammenstellen. Die Bewertungen umfassen die verschiedenen ESG-Bereiche (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), Rahmenwerke und Regulierungen wie die SDGs, SASB, SFDR, das deutsche Lieferkettengesetz und Gesetze gegen moderne Sklaverei sowie spezifische Themen von Menschenrechten und Biodiversität bis hin zu Klima und Greenwashing. Laut einem aktuellen Bericht von RepRisk weisen die 100 am stärksten risikoexponierten Unternehmen im S&P 500 in unterschiedliche Maße Risiken in verschiedenen ESG-Bereichen auf. Studie Angesichts steigender regulatorischer Anforderungen, wie zuletzt durch das EU-Lieferkettengesetz (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD), verlassen sich Investoren und Unternehmen zunehmend auf detaillierte und zeitnahe Daten², um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Die Vorschriften verlangen von Unternehmen zunehmend die Einführung von Due-Diligence- und Risikomanagementprozessen, die über die jährliche Offenlegung von Nachhaltigkeitsdaten hinausgehen und ein proaktives Management von Nachhaltigkeitsthemen und -risiken erfordern. Investoren und Unternehmen, die diesen Paradigmenwechsel vorausschauend angehen, werden nicht nur von der Einhaltung der Vorschriften profitieren, sondern auch einen Mehrwert für ihre Aktionäre und Stakeholder sowie für die Umwelt und die Gesellschaft insgesamt schaffen. Anmerkungen für Redaktorinnen und Redaktoren 1 - Die Due Diligence Scores stehen allen RepRisk Data Feed Kunden ab dem 31. Mai 2024 zur Verfügung und werden auf Anfrage wöchentlich oder monatlich aktualisiert. Ab September 2024 werden täglich aktualisierte Due Diligence Scores für Data Feed Kunden zur Verfügung stehen. Due Diligence Scores werden voraussichtlich Anfang 2025 auch für Kunden der RepRisk-Plattform verfügbar sein. 2 - Disaggregierte ESG-Scores ermöglichen eine detailliertere Analyse der Unternehmensperformance in Bezug auf verschiedene Faktoren des Geschäftsgebarens. Durch die Untersuchung einzelner Komponenten mit Hilfe der neuen RepRisk Due Diligence Scores können Stakeholder ein besseres Verständnis dafür entwickeln, in welchen Bereichen ein Unternehmen einem höheren oder geringeren Risiko ausgesetzt ist. Über RepRisk

RepRisk wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Schweiz. Das Unternehmen ist ein globaler Data Science Unternehmen, das Transparenz in Bezug auf Risiken im Geschäftsverhalten wie Abholzung, Menschenrechtsverletzungen und Korruption schafft. RepRisk ermöglicht seinen Kunden eine effiziente Entscheidungsfindung und unterstützt die Alpha-Generierung und Werterhaltung ihrer Organisationen, Investitionen und Geschäftsinteressen. Mehr als 80 der weltweit führenden Banken, 17 der 25 größten Investmentmanager, Unternehmen und die größten Staatsfonds der Welt vertrauen bei ihren Due-Diligence-Prozessen auf RepRisk. RepRisk setzt auf die Kuratierung durch Menschen und modernster künstliche Intelligenz, um die weltweit umfassendsten Datensätze zu Geschäftsverhalten und Biodiversitätsrisiken von öffentlichen und privaten Unternehmen, Vermögenswerten und Ländern zu erstellen. Besuchen Sie uns unter www.reprisk.com . Kontakt

