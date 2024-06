Der Bitcoin ist zuletzt wieder deutlich über die Marke von 70.000 Dollar gestiegen und nähert sich damit wieder dem Rekordhoch von Mitte März an. Am Mittwochmorgen kostete die wichtigste Kryptowährung zuletzt 70.946 Dollar. Damit notiert der Bitcoin nur noch knapp unter dem Maihoch.Mit dem aktuellen Niveau liegt der Kurs wieder in Tuchfühlung des Rekordhochs bei fast 73.800 Dollar von Mitte März. In den Wochen danach war der Kurs des Bitcoin zeitweise bis auf fast 56.000 Dollar gefallen, bevor er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...