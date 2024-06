Mannheim (ots) -Wir finden kaum Worte dafür, die unsere tief empfundene Anteilnahme zum Tod des Polizisten von Mannheim Ausdruck verleihen können.In diesen schweren Stunden sprechen wir unser aufrichtiges Beileid den Angehörigen, Freunden und Kollegen von Rouven aus.Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft Landesverband Baden-Württemberg steht in diesen schmerzhaften Momenten fest an der Seite der Polizei Baden-Württemberg. Wir wissen, dass der Verlust eines geliebten Menschen und geschätzten Kollegen eine tiefe Lücke hinterlässt, die Worte kaum zu füllen vermögen.Wir gedenken in stiller Trauer und würdigen sein Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz innerhalb unserer Blaulichtfamilie für die Sicherheit unserer Gemeinschaft.Möge seine Hingabe und sein Dienst stets in ehrender Erinnerung bleiben.In tiefer AnteilnahmeDeutsche Feuerwehr-Gewerkschaft Landesverband Baden-Württemberg & der Bundesvorstand der DFeuGPressekontakt:Manuel BarthDeutsche Feuerwehr-GewerkschaftSprecher des BundesvorstandsTel.: 030 86 33 55 67Mobil.: 0173 203 5 201Mail: M.Barth@dfeug.deOriginal-Content von: Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173214/5794045