In Zeiten, in denen ein Allzeithoch das nächste jagt und Gold immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, eröffnet sich für große und kleine Gauner ein weites Feld für Betrügereien aller Art.Goldfälschungen werden immer häufiger und vor allem immer besser! Mittlerweile ist der Unterschied zwischen echter und gefälschter Ware für Laien kaum noch zu erkennen.Vor allem auf Online-Verkaufsplattformen finden sich immer wieder lukrative Angebote von Münzen oder Barren, die mit unverschämt günstigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...