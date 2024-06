Europas Nr. 1 unter den HR-Branchen-Analysten würdigt das strategische Momentum von Appcast im Bereich der Talentakquise für Unternehmen im zweiten Jahr in Folge.

Appcast, der weltweit führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen im Bereich Recruitment Marketing, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als ein Strategic Challenger im Fosway 9-Grid for Talent Acquisition 2024 ausgezeichnet wurde. Im Bericht heißt es, dass als Strategic Challenger ("strategischer Herausforderer") eingestufte Unternehmen eine breite Palette von Lösungen für die Talentakquise anbieten, die den Bedürfnissen komplexer, weltweit tätiger Unternehmen bei der Rekrutierung und Einstellung von Mitarbeitern gerecht werden.

Die programmatische Recruitment-Marketing-Lösung AppcastOne von Appcast wurde im Fosway 9-Grid gewürdigt. AppcastOne vereint programmatische Medien, Medien für die Stellensuche sowie soziale und traditionelle Medien in einem einzigen Paket, das die Kandidatenakquise für Arbeitgeber im Unternehmensbereich grundlegend verändert.

"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung von Fosway für unser Engagement bei der Bereitstellung innovativer, datengestützter Lösungen für die Talentakquise", so Roy Jacques, Managing Director für Großbritannien und die EMEA-Region bei Appcast. "Die stetige Erweiterung unserer Präsenz in Europa, starke Partnerschaften in der Branche, die Weiterentwicklung unserer Produkte und die konsequente Ausrichtung auf das Erreichen der Einstellungsziele unserer Kunden haben es uns ermöglicht, den Status quo des Recruitment-Marketings neu zu definieren und die Einstellung von Personal für die weltweit führenden Arbeitgeber zu fördern."

"In dem Maße, wie die Komplexität von Arbeitsstrukturen zunimmt, verschärft sich der Wettstreit um qualifizierte Arbeitskräfte", so David Wilson, CEO und Gründer der Fosway Group. "Appcast wurde für die Integration verschiedener Kanäle, die eine einheitliche Sicht auf die Talentakquise ermöglichen, im diesjährigen 9-Grid for Talent Acquisition als ein Strategic Challenger ausgezeichnet."

Das Fosway 9-Grid ist ein fünfdimensionales Modell, mit dem die relative Position der verschiedenen Lösungen und Anbieter in einem ausgewählten Marktsegment besser verstanden werden kann. Es ermöglicht Unternehmen, die verschiedenen Lösungen auf der Grundlage ihrer Leistung, ihres Potenzials, ihrer Marktpräsenz, ihrer Gesamtbetriebskosten und ihrer zukünftigen Entwicklung auf dem Markt zu vergleichen.

Weitere Informationen über AppcastOne finden Sie unter https://www.appcast.io/appcast-one/

Über Appcast

Appcast ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen im Bereich Recruitment Marketing. Im Juli 2023 übernahm Appcast das Unternehmen Bayard Advertising, ein Vorreiter im Segment Recruitment Marketing. Dank hochmoderner Technologie, beispielloser Marktdaten und eines Teams aus den besten Recruitment-Marketing-Experten der Branche fördern die Technologien und Dienstleistungen von Appcast den Erfolg bei der Personalbeschaffung von mehr als 2.000 Kunden. Appcast ist in Lebanon im US-Bundestaat New Hampshire ansässig und unterhalt Büros in ganz Nordamerika und Europa. Appcast ist eine Tochtergesellschaft der The Stepstone Group, einem führenden digitalen Rekrutierungsportal, das die richtigen Talente für Unternehmen vermittelt und Bewerber bei der Suche nach dem richtigen Job unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.appcast.io

Über das Fosway 9-Grid

Die Fosway Group ist die Nummer eins unter den HR-Branchen-Analysten in Europa. Das Fosway 9-Grid bietet eine einzigartige Evaluierung der wichtigsten Lern- und Talentbeschaffungsoptionen, auf die Unternehmen in der EMEA-Region zurückgreifen können. Die Analyse basiert auf umfassender unabhängiger Marktforschung und Erkenntnissen aus dem Corporate Research Network von Fosway, das über 250 Unternehmen, darunter BP, HSBC, PwC, RBS, Sanofi, Shell und Vodafone, einschließt. Weitere Informationen die Marktforschungsangebote und Dienstleitungen der Fosway Group finden Sie auf der Fosway-Website unter www.fosway.com.

