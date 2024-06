Die Insolvenz von FTI, dem drittgrößten europäischen Reiseveranstalter, eröffnet der meine Volksbank Raiffeisenbank aus Rosenheim eine interessante Möglichkeit. Die mit knapp 12 Mrd. Euro Bilanzsumme fünftgrößte deutsche Volksbank ist mit 40,77% an der RT Group beteiligt. Weitere Anteilseigner sind der ägyptische Tourismus-Milliardär Samih Sawiris mit 42,56% und eben FTI mit 16,67%. Laut Satzung der RT Group können die beiden übrigen Anteilseigner die FTI-Anteile jetzt quotal zum Verkehrswert einziehen, was nach unseren Informationen auch geschehen dürfte. Der Anteil der Volksbank Rosenheim an der RT Group würde damit auf 47,56% steigen, der Rest läge bei Sawiris. Bis 2014 waren die Rosenheimer bzw. ihr Vorgängerinstitut aus Altötting sogar 100%-Eigentümer der RT Gruppe. Volksbank-Chef Wolfgang Altmüller ist dort heute noch Geschäftsführer. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...