The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2024ISIN NameUS8789671083 TECHNOPROBE ADR / 2DE000A409674 ENCAVIS AG ON NEUE VERK.DE000A409617 ENCAVIS AG INH. O.N.NEUEGB00BSRK4Y08 NATIONAL GRID PLC -ANR-XS2082324364 BARCLAYS 19/25 FLR MTNXS2132337697 MIT.UFJ FIN. 20/24 MTNDE000A1RQDX2 HESSEN SCHA.20/24DE000LB13FV8 LBBW STUFENZINS 19/24DE000HLB2UH4 LB.HESS.THR.CARRARA06H/20DE000HLB4ZZ1 LB.HESS.THR. IHS 20/24XS2004880832 MIZUHO F.G. 19/24 MTNXS2270150399 VW INTL.FIN 20/24 MTNUS222213AX87 CEB 21/24US85172FAM14 ONEMAIN FINANCE 18/25DE000LB2BTJ8 LBBW FZA 22/24XS2348238259 CN HONGQ.GRP 21/24DE000NLB3YC7 NORDLB 22/24XS0193945655 AUTOSTRADE IT. 04/24 MTNXS2349205455 GANSU P.H.A. 21/24XS2806449356 BOELS TOPH. 24/30 144AXS2352315571 JPM.CH.BK 21/24 CV ZOXS2345988211 IND. BK (HK) 21/24 MTNGB00BMZ1JD78 SUSTAIN.CAP.21/24 FLR MTNGB00BMZ1JF92 SUSTAIN.CAP.21/24 FLR MTNGB00BP491K41 SUSTAIN.CAP.21/24 FLR MTNXS2050914832 LOGAN GROUP 19/24DE000A3MQVP7 KRED.F.WIED.22/24 MTNDE000DK06LS4 DEKA NK FESTZINS 22/24DE000LB2BTH2 LBBW FZA 22/24US80282KBD72 SANTAN.HLDGS 22/25 FLRUS04010LAX10 ARES CAP. 19/24US29250NAH89 ENBRIDGE 14/24XS1431730388 NORDIC INV.BK 16/24 MTNUSU85440AD49 STAPLES INC 19/26 REGSUS14912L6C08 CATERP.FIN.SER. 2024 MTNCH0282526133 BQUE CANT.GENEVE 15-24DE000HLB09L3 LB.HESS.-THR. IHS 15/24DE000HLB2D74 LB.HESS.THR.CARRARA12E/15ES0413860547 BCO DE SABADELL 16-24DE000A1RQB11 HESSEN SCHA.14/24US58013MES98 MCDONALDS CORP. 2024 MTNXS1830986326 VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24XS1074049534 SM INVESTMENTS 14/24XS1075218799 BARC 14/24 MTNDE000HLB4L15 LB.HESS.-THR.IS.14/24XS1075371986 KOREA 14/24