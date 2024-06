The following instruments on XETRA do have their first trading 05.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.06.2024Aktien1 US25445T1060 Dino Polska S.A. ADR2 CA7479461013 Questor Technology Inc.3 KYG7733R1020 Ryde Group Ltd.Anleihen/ETF1 IT0005597395 Banca Popolare di Sondrio S.p.A.2 US448579AR35 Hyatt Hotels Corp.3 US78081BAS25 Royalty Pharma PLC4 US78081BAR42 Royalty Pharma PLC5 XS2837788947 Nordea Bank Abp6 XS2837884746 Philip Morris International Inc.7 XS2834242435 PLT VII Finance S.à.r.l.8 DE000A383JS3 Deutsche Bank AG9 DE000DW6ADY9 DZ BANK AG10 DE000DW6ADW3 DZ BANK AG11 DE000DW6ADV5 DZ BANK AG12 DE000DW6ADX1 DZ BANK AG13 DE000DW6ADZ6 DZ BANK AG14 US059165ER77 Baltimore Gas & Electric Co.15 DK0030539622 Haldor Topsoe A/S16 US448579AS18 Hyatt Hotels Corp.17 US59156RCN61 MetLife Inc.18 US7591EPAU41 Regions Financial Corp.19 XS2805328601 Rothesay Life PLC20 US78081BAQ68 Royalty Pharma PLC21 XS2837886105 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG22 DE000LB39EQ6 Landesbank Baden-Württemberg23 USC10602BP10 Bombardier Inc.24 XS2837886287 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG25 XS2837886014 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG26 LU1327051279 Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF27 LU2755521270 Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF