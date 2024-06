Floki Kurs explodiert erneut - Steigt der Wert auf 10 Milliarden Dollar?

Die Stimmung am Kryptomarkt hebt sich, nachdem der Bitcoin-Kurs wieder auf weit über 70.000 Dollar gestiegen ist, wovon auch die meisten Altcoins profitieren. Auch wenn Solana, BNB, Ethereum und Co. deutlich im Plus liegen, sind es nach wie vor Meme Coins, die explodieren. Dabei sind es inzwischen nicht mehr PEPE oder WIF, die die Rallye anführen, sondern FLOKI. Allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs um mehr als 26 % gestiegen. Die Chancen, dass diese Rallye noch eine Weile weitergeht, stehen gut. Auch die 10 Milliarden Dollar Marke kann nicht ausgeschlossen werden.

FLOKI feiert Erfolge

Was einst als Meme Coin angefangen hat, ist heute viel mehr als das. Die Entwickler von FLOKI haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Coin zur bekanntesten und meistgenutzten Kryptowährung überhaupt zu machen und derzeit stehen die Chancen gut, dass das auch gelingen könnte. Erst gestern wurde verkündet, dass es allein auf der BNB Chain über 417.000 FLOKI-Besitzer gibt. Die Marktkapitalisierung ist höher als die von allen anderen Meme Coins, die auf der BSC basieren, zusammen.

Auch an der Umsetzung der ambitionierten Roadmap arbeitet man mit Hochdruck. Woche für Woche werden Teaser eines geplanten Games gezeigt und auch der Token-Burn-Mechanismus sorgt dafür, dass die Umlaufmenge der FLOKI-Token wöchentlich sinkt, wodurch der Preis langfristig weiter in die Höhe getrieben werden könnte. Allein in den letzten 24 Stunden ist der FLOKI-Kurs um mehr als 26 % gestiegen.

(FLOKI Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Allzeithoch voraus

Mit den jüngsten Gewinnen summiert sich das Plus, das FLOK im letzten Monat eingebracht hat, auf über 75 %. Damit nähert sich der einstige Meme Coin auch dem Allzeithoch, welches noch im Laufe der Woche überschritten werden könnte. Dass FLOKI die 10 Milliarden Dollar Marke knacken könnte, scheint inzwischen auch nicht mehr weit hergeholt zu sein, wenn das Team weiterhin unermüdlich daran arbeitet, FLOKI zur bekanntesten und meistgenutzten Kryptowährung zu machen.

Auch wenn 10 Milliarden Dollar natürlich eine beeindruckende Marktkapitalisierung wären, dürften Anleger nicht vergessen, dass der Wert auch jetzt schon bei über 3 Milliarden Dollar liegt, weshalb die ganz großen Gewinne von x100 hier eher nicht mehr erzielt werden können. Deshalb setzen auch immer mehr Investoren auf neue Meme Coins, da hier das Gewinnpotenzial noch deutlich höher ist. Derzeit ist vor allem der neue PlayDoge ($PLAY) bei Anlegern extrem gefragt, sodass es hier schon bald zu einer Kursexplosion kommen könnte.

PlayDoge knackt 2 Millionen Dollar Marke

Bei PlayDoge ($PLAY) handelt es sich um einen neuen Meme Coin, der erst seit einer Woche im Vorverkauf erhältlich ist und in dieser Zeit bereits auf über 2 Millionen Dollar umsetzen konnte, wodurch das Potenzial schnell deutlich wird. PlayDoge liefert einen Mix aus Play 2 Earn und Meme Coin, der sich als äußerst gewinnbringend erweisen könnte. Davon gehen auch Analysten aus, die aufgrund der hohen Nachfrage in den ersten Vorverkaufstagen davon ausgehen, dass $PLAY nach dem Listing an den Kryptobörsen um das 10- bis 100-fache steigen könnte.

($PLAY Token-Vorverkauf - Quelle: PlayDoge Website)

PlayDoge liefert Spielern nach dem Launch des Games nicht nur einen Tamagotchi, der sie zurück in die 90er versetzt und die Bekanntheit des $PLAY-Tokens schnell explodieren lassen könnte. auch eine Staking-Funktion ist integriert, die es ermöglicht, hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token zu erzielen. Bisher haben sich auch die meisten Käufer dazu entschieden, ihre Token zu staken, wodurch das Angebot beim Handelsstart knapp ist und eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, wodurch sich für frühe Käufer ein Buchgewinn bis zum Launch ergibt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.