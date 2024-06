Bitcoin News: Markt erwacht aus der Lethargie - Volatilität erwartet

Analysten von Glassnode spüren nach Monaten der Seitwärtsbewegung beim Bitcoin Kurs erste Anzeichen wiederkehrender Spekulationsaktivität. Auslöser war zwar Fehlalarm bezüglich der Verteilung der Mt.Gox-Bestände, doch die zugrundeliegende Marktstimmung lässt aufhorchen.

In einem überraschenden Zug bewegte der Treuhänder der zusammengebrochenen Bitcoin-Börse Mt. Gox im Mai 2024 interne Wallets, welche die dort verwahrten 141.000 Bitcoins beinhalten. Experten werten dies als ersten Hinweis auf die lang erwartete Verteilung dieser Bitcoins an die Gläubiger von Mt. Gox. Die Ausschüttung soll voraussichtlich bis Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein. Obwohl die genauen Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs noch unklar sind, sorgt dieses Ereignis für zusätzliche Spannung am Markt.

Bestandsanalyse, Quelle: https://insights.glassnode.com/

Schließlich hat sich herausgestellt, dass die Bitcoin nur auf eine andere Wallet transferiert wurden, und damit noch nicht liquidiert werden.

Bitcoin Investoren sitzen auf Gewinnen - Neueinsteiger optimistisch

Ein Blick auf die Verteilung der Gewinne und Verluste zeigt: Die Mehrheit der Bitcoin-Investoren hält im Moment auf unrealisierte Gewinne. Das gilt insbesondere für neue Käufer und Anleger, die in den letzten sechs Monaten eingestiegen sind. Diese positive Stimmung wird untermauert durch die Tatsache, dass sich nur verschwindend geringe 0,03 Prozent der langfristigen Bestandshalter (Long-Term Holder) in Verlusten befinden. Solch eine Konstellation ist typisch für die frühe Phase eines Bullenmarktes, geprägt von Euphorie und steigendem Optimismus.

Marktbereinigung abgeschlossen - Short-Term Holder tragen die Verluste

Die Korrektur nach dem Allzeithoch im März hat hingegen vor allem bei den Short-Term Holdern für Verluste gesorgt. Diese Anlegergruppe, die ihre Bitcoins in den letzten drei Monaten erworben haben, schultert gegenwärtig den Großteil der marktbedingten Verluste. Das ist jedoch ein normales Phänomen nach starken Anstiegen und Bereinigungen des Marktes.

Gewinne/Verluste der Kurzzeithalter, Quelle: https://insights.glassnode.com/

Interessant ist die Analyse des sogenannten "Sell-Side Risk Ratios" für beide Anlegergruppen. Diese Kennzahl misst das Verhältnis von Gewinnen und Verlusten im Verhältnis zur gesamten investierten Summe. Sowohl bei den Short- als auch bei den Long-Term Holdern hat sich dieser Wert in den letzten zwei Monaten normalisiert. Das deutet darauf hin, dass die meisten Gewinnmitnahmen und Verkäufe im aktuellen Preisbereich bereits stattgefunden haben. Historisch gesehen kann eine solche Konstellation jedoch auch auf eine bevorstehende Phase erhöhter Volatilität hindeuten. Der Markt scheint gewissermaßen die Ruhe vor dem Sturm zu genießen.

Deutliche Zeichen der Rückkehr von Optimismus am Markt

Nach einer mehrmonatigen Phase stagnierender Preise kehren erste Anzeichen von Spekulationen an den Markt zurück. Sowohl Neueinsteiger als auch Investoren mit kurzfristigem Horizont sitzen offenbar auf nicht realisierten Gewinnen. Diese Beobachtung wird durch die Tatsache gestützt, dass nur 0,03 % der langfristigen Anleger Verluste verzeichnen - ein typisches Merkmal der frühen Euphoriephase eines Bullenmarktes.

In den letzten zwei Monaten hat sich das Risiko-Rendite-Verhältnis sowohl für langfristige als auch für kurzfristige Anleger normalisiert und liegt nun wieder im Gleichgewicht. Dies deutet darauf hin, dass ein Großteil der Gewinnmitnahmen, die in dieser Preisspanne wahrscheinlich waren, bereits stattgefunden haben. Gleichzeitig steigt damit aber auch die Wahrscheinlichkeit für grössere Kursschwankungen in naher Zukunft.

