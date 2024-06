Mannheim (ots) -Die pA Medien GmbH und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzt*innen e.V. (BVKJ) vereinbarten eine Kooperation. Um seine Mitglieder bei der Suche nach geeigneten Ärztinnen und Ärzten zu unterstützen, integriert der BVKJ die Stellenportale von praktischArzt und Medi-Karriere in seine Website und bietet seinen Mitgliedern damit zukünftig Stellenanzeigen aus dem Fachbereich der Kinder- und Jugendmedizin. Darüber hinaus wird der BVKJ die Reichweite der Karriereportale von praktischArzt und Medi-Karriere nutzen.Der BVKJ e.V. (https://www.bvkj.de/) ist die berufliche Interessenvertretung der Kinder- und Jugendärzt*innen in Deutschland. Mit seinen rund 11.500 Mitgliedern aus Praxen, Kliniken und dem öffentlichen Gesundheitswesen setzt sich der Verband aktiv für die bestmögliche gesundheitliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen ein. Er ist Ansprechpartner für Politik und Medien in allen Fragen zur Pädiatrie und tritt als Fürsprecher der Kinder und Jugendlichen auf.Die pA Medien GmbH betreibt die digitalen Karriere- und Informationsportale praktischArzt und Medi-Karriere mit monatlich über 2.000.000 Besucherinnen und Besuchern. Auf den Portalen werden unzählige Informationen geboten - unter anderen zu den Themen Medizinstudium, Arztkarriere und Praxis-Niederlassung."Wir freuen uns sehr, dass wir in Zukunft noch enger mit dem BVKJ zusammenarbeiten werden. Mit unseren Stellen- und Karriereportalen praktischArzt und Medi-Karriere wollen wir den Kinder- und Jugendärzten in Deutschland nicht nur einen umfangreichen Stellenmarkt bieten, sondern sie auch mit allen wichtigen Informationen rund um Berufsleben und Karriere versorgen", sagt Timo Krasko, Geschäftsführer der pA Medien GmbH.Tilo Radau, Hauptgeschäftsführer des BVKJ e.V. äußert sich positiv zu der Kooperation: "Die Zusammenarbeit mit praktischArzt und Medi-Karriere ermöglicht es uns, unseren Mitgliedern einen zusätzlichen Zugang zu aktuellen Stellenangeboten im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin zu bieten. Darüber hinaus sind die verschiedenen Kommunikationskanäle von praktischArzt und Medi-Karriere eine gute Plattform, um unsere Botschaften und Inhalte einem breiten Publikum in der medizinischen Fachwelt zugänglich zu machen."Pressekontakt:pA Medien GmbHGeschäftsführung: Michael Schmitt, Timo KraskoInnere Wingertstrasse 9, 68309 Mannheimkontakt@praktischarzt.deBerufsverband der Kinder- und Jugendärzt*innen e.V. (BVKJ)Mielenforster Straße 2, 51069 KölnPräsident Dr. Michael Hubmannpresse@bvkj.deOriginal-Content von: pA Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156596/5794082