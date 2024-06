DJ Air Liquide investiert mehr als 250 Mio Dollar in US-Gaseanlage

Von Pierre Bertrand

BARCELONA (Dow Jones)--Air Liquide wird mehr als 250 Millionen Dollar in den Bau einer neuen Anlage zur Herstellung von Industriegasen für die Belieferung der US-Halbleiterbranche investieren. Die Anlage soll bis Ende 2025 in Betrieb gehen und für Micron Technology sowie andere Kunden hochreinen Stickstoff und andere Gase produzieren, wie das französische Industrieunternehmen mitteilte. Air Liquide will die Anlage bauen, besitzen und auch selbst betreiben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2024 02:10 ET (06:10 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.