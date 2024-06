Elliott steigt bei Softbank ein. Der aktivistische Investor strebt eine Börsenwertung von 180 Mrd. US-Dollar für das Investmentvehikel von Son an. Apollo Global Management beteiligt sich bei Intel. Beide Unternehmen haben sich darauf geeinigt, dass der Vermögensverwalter 49 % der Fab34 in Irland für 11 Mrd. US-Dollar kauft. Die NYSE und die Nasdaq bekommen Konkurrenz. Die Texas Stock Exchange hat Kapital eingesammelt, um ab 2025 eine neue Börse in Dallas zu errichten.Der Aktienhandel in Asien neigt am Mittwochmorgen zur Schwäche. Nahezu alle ...

