Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy GmbH (BEE) hat im September 2023 ein PV-Portfolio mit einer Nennleistung von 100 MWp von dem spanischen Projektentwickler und langjährigen Partner Diverxia erworben, der in diesem Fall auch als EPC fungiert. Das Portfolio profitiert von langfristigen "Pay-as-Produced" Power Purchase Agreements (PPA) mit einem internationalen Technologieunternehmen. Die Finanzierung wurde durch die Deutschen Anlagen Leasing (DAL) strukturiert und wird sukzessive nach Baufortschritt bereitgestellt. Das Beratungsunternehmen Our New Energy Consulting agierte im Auftrag der BEE als PPA Advisor.



Das Portfolio in der Region Castilla-La Mancha besteht aus zwei je 50 MWp großen Solarparks einschließlich eines eigenen Umspannwerks. Beide Parks befinden sich bereits seit Dezember 2023 im Bau. Die Inbetriebnahme der Anlagen ist für das vierte Quartal 2024 geplant. Nach ihrer Fertigstellung sollen diese jährlich rund 200 Gigawattstunden umweltfreundlichen Strom erzeugen. Genug Solarenergie, um den jährlichen Strombedarf von rund 65.000 Haushalten zu decken und die jährlichen CO 2 -Emissionen um rund 47.000 Tonnen zu reduzieren.



Durch diese Investition erweitert BEE das spanische Portfolio auf 262 MW, während das Bestandsportfolio, bestehend aus PV- und Windparks in neun Ländern, auf 1.642 MW anwächst.



"Wir freuen uns, dass wir unser Portfolio vor Ort strategisch erweitern und ein weiteres Großprojekt mit einem zuverlässigen Partner wie Diverxia realisieren können. Mit dieser Transaktion machen wir einen weiteren großen Schritt in unserer Wachstumsstrategie mit einem starken Fokus auf Europa", sagt Tim Kallas, Chief Investment Officer bei BEE. "Mit einem attraktiven PPA-Vertragspartner sichern wir uns zuverlässige Umsatzerlöse und tragen gelichzeitig dazu bei, die ambitionierte Nachhaltigkeits- und Wachstumsziele unserer Partner zu unterstützen."



Paola Casseres, Chief Executive Officer von Diverxia bekräftigt: "Wir freuen uns sehr über die erneute Zusammenarbeit mit der Blue Elephant Energy GmbH bei diesem Projekt. Diese strategische Partnerschaft stärkt nicht nur unsere Position als international führender Entwickler, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Übergang in eine nachhaltigere und energieeffizientere Zukunft. Wir setzen uns für die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts ein, das nicht nur saubere und erneuerbare Energie erzeugen, sondern auch die Energieinfrastruktur in der Region Castilla-La Mancha stärken wird."



Über Blue Elephant Energy GmbH

Die Blue Elephant Energy GmbH entwickelt, erwirbt und betreibt Solarparks und Windparks in neun Ländern mit Fokus auf West- und Zentraleuropa. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurde ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von derzeit 1.642 MW aufgebaut, wovon sich ein Teil im Bau befindet. BEEs erneuerbare Energieanlagen tragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei: Bis Ende 2023 hat die BEE 3.016.777 t CO 2 eingespart und 2.358.050 Haushalte mit sauberer Energie versorgt. Als Teil Ihrer ESG-Strategie trägt BEE direkt zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene bei. BEE hat sich rund 3.500 MW weitere Solarparkkapazität im Rahmen von eigenen Entwicklungsaktivitäten und (Co-) Entwicklungsvereinbarungen mit einer begrenzten Anzahl von Entwicklern gesichert.



Über Diverxia

Diverxia ist Teil der spanischen Grupo Alonso und seit über 15 Jahren als Projektentwicklungsunternehmen und EPC für erneuerbare Energien tätig. Das Unternehmen ist weltweit aktiv und hat bisher eine Pipeline von 750 MW als Entwickler und EPC umgesetzt. Zurzeit liegt der Fokus auf der Umsetzung der existierenden Pipeline von über 1.5 GW in verschiedenen Märkten weltweit.





