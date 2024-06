Il Lanificio, eine hochwertige italienische Bekleidungsmarke freut sich die Eröffnung von zwei neuen Filialen bekannt zu geben, die in Pescara, Italien, und Aubonne, Schweiz, gelegen sind. Insgesamt erhöht sich mit der Eröffnung der neuen Geschäfte das Portfolio von Il Lanificio auf 18 Filialen in ganz Europa.

Die Filiale in Pescara öffnet ihre Türen am 7. Juni und die neue Schweizer Filiale, die im Juli eröffnet werden soll, gesellt sich als dritte internationale Verkaufsstelle von Il Lanificio zu den bestehenden Standorten in San Marino und Mendrisio in der Schweiz und unterstreicht die wachsende europäische Präsenz der Marke.

Il Lanificio ist eine hochwertige italienische Bekleidungsmarke für Damen und Herren, die für ihre Qualitätsstoffe und außergewöhnlichen Schnitte sowie ihr Engagement bekannt ist, ihren Kunden direkt spezielle italienische Handwerkskunst zu liefern. Die Marke vereint Tradition mit modernem Stil und bietet in ihren Filialen und auf Internetplattformen Kollektionen an, die für die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen attraktiv sind. Vielseitig, hell und authentisch werden die neuen Filialen Kundinnen und Kunden willkommen heißen und die Botschaft von Qualität und Authentizität der Produkte vermitteln. Abgerundet wird das Omnichannel-Erlebnis der Kundinnen und Kunden durch eine neue mehrsprachige E-Commerce-Plattform.

Il Lanificio profitiert seit seiner Übernahme 2018 durch Njord Partners von der Rückbesinnung auf sein Outlet-Geschäft als besonderem Schwerpunkt und einem ehrgeizigen Wachstumsplan. Im letzten Jahr erhöhte das Unternehmen die Zahl seiner Filialen um 60 bei einer Umsatzsteigerung von 40 %. Il Lanificio beabsichtigt, bis Ende 2025 in Europa 10 weitere Filialen zu eröffnen.

Filippo Vadda, CEO von Il Lanificio, kommentierte"Il Lanificio gilt international als hochwertige Bekleidungsmarke und unterstreicht mit der Eröffnung dieser neuen Filialen sein Engagement für Wachstum in Italien und auch auf internationaler Ebene. Seit 2021 haben wird die Anzahl unserer Filialen verdoppelt. Jetzt freuen wir uns darauf, diese Expansion in Europa fortzusetzen. Wir beabsichtigen, noch in diesem Jahr sechs neue Filialen zu eröffnen, in denen das Beste aus unserem Made-in-Italy-Angebot präsentiert wird."

Arvid Trolle, Partner bei Njord Partners, kommentierte: "Wir freuen uns sehr mitzuerleben, wie Il Lanificio als einflussreiche und wachstumsstarke Bekleidungsmarke immer mehr an Bedeutung gewinnt. Njord hat die Traditionsstärke und das Potenzial der Marke Il Lanificio erkannt, und wir sind sehr zufrieden, dass wir mit unserer Investition in das Unternehmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit und des Wachstums der Firma beitragen konnten. Die Ergebnisse und die Expansion des Unternehmens zeugen von der harten Arbeit und dem Engagement des Teams von Il Lanificio. Wir freuen uns auf die vor uns liegende vielversprechende Zukunft.

Über Il Lanificio

Il Lanificio ist eine italienische Outlet-Bekleidungsmarke für in Italien hergestellte Luxusprodukte. Sie wird von den Kundinnen und Kunden als Anbieter eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse auf dem Markt für Freizeitmode und formelle Bekleidung geschätzt. Die erste Il Lanificio-Filiale wurde 2002 eröffnet. Jetzt verfügt das Unternehmen über 15 Filialen in Italien, zwei in der Schweiz und eine in San Marino. Il Lanificio ist weiterhin auf Wachstumskurs und konzentriert sich dabei nach wie vor auf traditionelles Design und hervorragende Qualität.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.illanificio.it/en/

Über Njord Partners

Njord Partners ist ein Special Situations Investment Manager und Anbieter von langfristigen, flexiblen Kapitallösungen. Njord Partners wurde 2013 gegründet und verwaltet ein Kapital von über 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen investiert in europäische mittelständische Unternehmen, die sich in komplexen Situationen befinden. Ziel ist es, den Anlegern überdurchschnittliche risikogewichtete Renditen zu bieten und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Als Kapitalpartner bietet Njord Partners flexible Fremd- und Eigenkapitallösungen an und unterstützt aktiv strategische und operative Verbesserungen innerhalb seiner Portfoliounternehmen, um den Wert zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://njordpartners.com/

