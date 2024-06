Unterföhring (ots) -5. Juni 2024. Betrifft alle. Sehen viele: "JENKE. Report. Jeder gegen jeden - Wie gehen wir eigentlich miteinander um?" sehen am Dienstagabend auf ProSieben gute 2,4 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.). In der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) erreicht Jenke von Wilmsdorffs Report über die zunehmende Aggression und Gewalt in Deutschland starke 11,0 Prozent Marktanteil.Im Anschluss holt "JENKE. Live. Der Talk danach" mit Ausblicken und Lösungsansätzen 8,5 Prozent Markanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.)Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 04.06.2024 (vorläufig gewichtet: 05.06.2024)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunication & PRUnit Show & Comedyphone. +49 (0) 89 95 07 -1186nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5794122