Bei Electronic Arts, einem führenden Anbieter digitaler interaktiver Unterhaltung, haben hochrangige Führungskräfte eine bemerkenswerte Anzahl von Firmenanteilen verkauft. Unter Verwendung eines vorab festgelegten Handelsplans, wurden insgesamt 2.800 Aktien zu Preisen rund um die 133 USD-Marke abgestoßen, was auf eine solide Finanzbasis und eine mögliche Unterbewertung des Unternehmens hinweist. Die Veräußerungen, die zu Beginn des vergangenen Monats stattfanden, resultierten in einem Erlös von mehreren Hunderttausend US-Dollar. Nach diesen Transaktionen bleibt ein beachtliches Aktienpaket im Besitz der Führungskräfte. Bemerkenswert ist, dass trotz dieser Verkäufe die Organisation eine perfekte finanzielle Stärke aufweist, sich durch ein stetiges Einnahmenwachstum auszeichnet und ihre Dividende in den letzten vier Jahren konsequent erhöht hat.

Unternehmensgesundheit [...]

