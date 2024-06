Alphabet Inc. hat in der jüngsten Handelssitzung mit einem leichten Kursanstieg Aktionäre erfreut. Das Unternehmen hinter Google schloss bei einem Preis von 173,79 $ bzw. 175,13 $ und übertraf damit den Tagesgewinn des S&P 500-Index. Der Kursgewinn ebnet den Weg für die bevorstehende Bekanntgabe der Ertragszahlen, die von Analysten mit großer Spannung erwartet wird. Die Prognosen verheißen ein positives Bild: Sowohl für das abgelaufene Quartal als auch für das gesamte Jahr werden ein beachtlicher Anstieg des Gewinns je Aktie und ein deutlicher Umsatzanstieg vorausgesagt, was auf ein starkes Wachstum hindeutet. Darüber hinaus weist das Unternehmen eine robuste Bewertung auf, mit einem Verhältnis von Kurs zu erwarteten Gewinnen (Forward P/E ratio), das leicht [...]

Hier weiterlesen