EQS-Media / 05.06.2024 / 09:14 CET/CEST

Die Insolvenz der FTI Touristik GmbH führt zur sofortigen Einstellung aller Leistungen seitens FTI. Die gebuchten und bezahlten Reisen finden nicht mehr statt und fallen aus. Die Kunden von FTI müssen daher nicht nur Ihren Urlaub abschreiben, sondern erleiden auch einen erheblichen finanziellen Schaden. Die geschädigten Urlauber können Ihren Schaden gegenüber dem Deutschen Reisesicherungsfonds geltend machen, der allerdings nur für Pauschalreisen eintritt. Alle anderen Schäden müssen gegenüber dem Insolvenzverwalter geltend gemacht werden. Die Frankfurter Anwaltskanzlei Nieding + Barth und die One Square Advisors GmbH bieten allen Geschädigten der FTI Touristik GmbH die Vertretung sowohl gegenüber dem Deutschen Reisesicherungsfonds als auch gegenüber dem Insolvenzverwalter an. Sowohl Herrn Rechtsanwalt Klaus Nieding, u.a. auch Vize-Präsident der DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, als auch das Team von One Square Advisors verfügen über jahrelange Erfahrung in der Vertretung von geschädigten Gläubigern in Insolvenzverfahren. An einer Vertretung interessierte Urlauber können sich unter fti@onesquareadvisors.com registrieren und erhalten Informationen zum weiteren Vorgehen. Pressekontakt: Frau Heike Wenzel-Kaltenegger Mail: heike.wenzel.kaltenegger@onesquareadvisors.com Tel.: +49 (0) 89 159898 21

Emittent/Herausgeber: One Square Advisors GmbH

Schlagwort(e): Reisen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.