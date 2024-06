München (ots) -Das Telefon klingelt, ein Meeting jagt das nächste, und neue E-Mails überfluten das Postfach: Der Büroalltag kann ganz schön hektisch sein. Dann noch im Blick zu behalten, ob Unbefugte rein und raus gehen, ist eine Herausforderung. Die WLAN-Kamera Foscam X5 gibt Personen im Home-Office genauso wie im Büro die Sicherheit, den Überblick zu haben. Mit einer Auflösung von fünf Megapixel (2592 x 1944 Pixel) nimmt die Überwachungskamera gestochen scharfe Bilder auf, auch im Dunkeln. Dafür sorgen vier hochwertige Infrarot-LEDs auf der Oberfläche des Geräts, die eine klare Nachtsicht bis zu einer Reichweite von acht Metern ermöglichen. Das Objektiv der Kamera bietet einen Blickwinkel von 89 Grad. Durch einen horizontalen Drehbereich von 350 Grad und einen vertikalen Drehbereich von 70 Grad ist eine nahezu vollständige Abdeckung gewährleistet.Die drahtlose Foscam X5 verfügt über Bewegungs- und Geräuscherkennung. Zusätzlich ist die WLAN-Kamera mit einer smarten Personenerkennungstechnologie ausgestattet. Damit kann sie menschliche Bewegungen erkennen und Fehlalarme nahezu ausschließen, etwa durch Insekten oder Hunde, die herumlaufen. Nur bei potenziell ungewöhnlichen Bewegungen und Geräuschen wird eine Push-Nachricht auf das Handy gesendet.Dazu bietet Foscam X5 eine App für Android-Smartphones und iPhones an. Für den Fernzugriff muss mit dem Smartphone lediglich der QR-Code auf der Unterseite der Kamera gescannt werden. Dank des eingebauten Mikrophons und Lautsprechern unterstützt die WLAN-Kamera die Zwei-Wege-Kommunikation und ermöglicht so die Ansprache der Gäste - auch der ungebetenen - aus der Ferne. Zusätzlich ist die Foscam X5 kompatibel mit den Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa.Die Foscam X5 hat eine UVP von 47,99 EUR und ist unter anderem bei Cyberport erhältlich.Mehr Information unter: https://www.foscam.eu/x5-wb.htmlBildmaterial finden Sie unter dem folgenden Link (https://we.tl/t-OsGMojTe4h).Über FoscamFoscam ist ein führender Anbieter im Bereich der Videoüberwachung. Das Portfolio des Unternehmens umfasst sowohl IP-Kameras als auch Lösungen, die eine reibungslose Nutzung der Geräte gewährleisten. Das Unternehmen wurde 2007 in China gegründet und ist weltweit in mehr als 30 Ländern und Regionen vertreten, darunter Deutschland, die USA, Großbritannien, Italien, Singapur, Indien, Frankreich und Kanada. Um die Privatsphäre seiner Kundinnen und Kunden zu schützen, legt Foscam besonderen Wert auf eine verschlüsselte Übertragung der Daten und erfüllt unter anderem die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union zum Schutz personenbezogener Daten von EU-Bürgerinnen und -Bürgern. Weitere Informationen unter www.foscam.euPressekontakt:PER Agency GmbHDaniel Sayyadi / Thui LeTel.: +49 89 9213151-96E-Mail: foscam@per-agency.comOriginal-Content von: Foscam, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175110/5794154