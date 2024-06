Die nächste Generation von antimikrobiellen Produkten steht kurz vor der Markteinführung

Vancouver, British Columbia, 4. Juni 2024 / IRW-Press / Navco Pharmaceuticals Inc. (TSXV: NAV) ("Navco" oder das "Unternehmen") bereitet sich derzeit auf die Einführung und Vermarktung seiner antimikrobiellen Produktlinie für topische Anwendungen vor, die einen aktiven Schutz gegen Mikroorganismen bieten und die Verbreitung von Bakterien, Pilzen und Infektionskrankheiten verringern soll. Die Produktlinie umfasst topische Anwendungen (Spray und Creme) zur Reinigung von Händen und Haut, zur therapeutischen Behandlung und zur Behandlung von physikalischen Oberflächen, um die Entwicklung bakterieller Resistenzen zu unterbinden. Die innovativen, auf Nanopartikeln basierenden Produkte der Linie enthalten eine Kombination aus natürlichen und bekannten Wirkstoffen, wie z. B. Silber.

Zur antimikrobiellen Resistenz ("AMR") kommt es, wenn Bakterien, Pilze, Viren und Parasiten nicht mehr auf antimikrobielle Medikamente ansprechen. Infolge dieser Medikamentenresistenz werden Antibiotika und andere antimikrobielle Arzneimittel unwirksam, und Infektionen lassen sich nur noch schwer oder gar nicht mehr behandeln, was das Risiko der Ausbreitung von Krankheiten, schwerer Erkrankungen, Behinderungen und auch das Sterberisiko erhöht. Navcos antimikrobielle Produktlinie kann dazu beitragen, die Verbreitung solcher Mikroorganismen in unterschiedlichen Verbraucherbereichen sowie im medizinischen Bereich zu reduzieren.

Laut Precedence Research wurde der Weltmarkt für antibakterielle Produkte (z. B. Körperfeuchtigkeitscreme, Handcreme und -lotion, Gesichtsreiniger, Handseifen und Desinfektionsmittel, Körperpflegeprodukte) im Jahr 2023 auf 32,4 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird von 2024 bis 2033 voraussichtlich eine durchschnittliche Zuwachsrate (CAGR) von 5,75 % erreichen. Ein wichtiger Motor für diesen Weltmarkt ist das zunehmende Bewusstsein für die Bedeutung der Aufrechterhaltung von Sauberkeit und Hygiene, um die Übertragung von Krankheiten und Keimen zu verhindern.

"Wir freuen uns, dass wir mit unseren antimikrobiellen Nanoprodukten nun in die Produktions- und Markteinführungsphase eintreten. Sie haben ein langjähriges Entwicklungs- und Prüfverfahren durchlaufen und können bei der Eindämmung von Infektionen und dem Schutz der Gesundheit tatsächlich eine Wende einleiten", meint Geoff Lee, CEO von Navco Pharma.

Navco ist ein in Burlington (Ontario) ansässiges Unternehmen, das sich derzeit eine Position als Marktführer bei der Nutzung der Nanotechnologie zur Entwicklung und Vermarktung neuartiger Produkte gegen Bakterien, Pilze, Viren und Infektionskrankheiten aufbaut. Navco verfügt über ein Sortiment aus zum Patent angemeldeten und von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada zugelassenen Produkten. Die Anwendungspipeline des Unternehmens ist auf die Abwehr von Krankheitserregern gerichtet und nutzt neue Wirkmethoden zur Befriedigung ungedeckter Gesundheits- und Produktbedürfnisse. Dabei kommen natürliche und bekannte Wirkstoffe und Nanopartikel mit hoher Wirksamkeit zum Einsatz. Zielmärkte sind die Gesundheitsvorsorge und persönliche Hautpflege beim Menschen, Haushaltsprodukte, institutionelle Produkte sowie die Tiergesundheit.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder kontaktieren Sie das Unternehmen wie folgt: Geoffrey Lee, CEO, unter 604-861-8980.

