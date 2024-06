Linz (www.anleihencheck.de) - Der Markt geht von einer 80% Wahrscheinlichkeit aus, dass die Bank of Canada (BoC) mit heutigem Tag den Zinssenkungszyklus einleitet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Angesichts der mittlerweile fortgeschrittenen Disinflation sei diese Wahrscheinlichkeit auch gut nachvollziehbar. Betrachte man wiederum den nach wie vor hohen Lohndruck, sowie dessen mögliche Implikation auf die Inflation, wäre es durchaus denkbar, dass die BoC ihre Zinswende erst im Juli einläute. Um 14:45 werden wir diesbezüglich Gewissheit haben, so Oberbank. Unter Banken notiere der Kanadische Dollar (CAD) heute früh leicht erhöht bei einem Niveau von rund 1,4870. (05.06.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...