Für den Zeitraum 1. Mai bis 3. Juni meldete der spanische Modekonzern ein Umsatzwachstum von 12 %. Das sind zwar weniger als die 16 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres, aber mehr, als die Analysten von Jefferies mit 8 % erwartet hatten. Offenbar kommt die Frühjahr- und Sommerkollektion des Zara-Eigentümers gut an - so kann es weitergehen, auch mit der Aktie.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken