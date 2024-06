Coca-Cola, ein weltbekanntes Unternehmen, hat innerhalb des letzten Jahres bemerkenswerte Veränderungen in seiner Aktienstruktur erfahren. Mehrere Insider haben beachtliche Anteile ihrer Aktien verkauft, was unter Investoren für Aufsehen gesorgt hat. Besonders der signifikante Verkauf durch eine hochrangige Führungskraft, welche 33% ihres Anteils für etwa 15 Millionen US-Dollar losließ, könnte auf eine gewisse Skepsis in Bezug auf den aktuellen Marktwert seitens des Managements hindeuten. Dabei verkauften die Insider ihre Aktien sogar unterhalb des augenblicklichen Kurswertes von 62,93 US-Dollar. Zudem zeigt die Statistik, dass keine Käufe von Insidern in den letzten zwölf Monaten getätigt wurden, was zusätzliche Fragen aufwirft. Nichtsdestotrotz hat das Management noch immer einen bemerkenswerten eigenen Anteil am Unternehmen, welcher die Interessen von Führungskräften [...]

