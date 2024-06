Neuer Multi-Chain Token launcht am 5.Juni - Dogeverse

Der große Tag für die mit Spannung erwartete Multi-Chain-Meme-Coin Dogeverse ist endlich da! Am Mittwoch, den 5. Juni, startet der Handel auf dezentralen Börsen pünktlich um 12:00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt können Käufer aus der Presale-Phase ihre Token beanspruchen.

Der $DOGEVERSE-Launch kommt genau zur rechten Zeit, nach einer Phase der Konsolidierung und seitwärts gerichteten Kursbewegungen auf den Kryptomärkten. Auf allen sechs Chains, auf denen $DOGEVERSE vertreten ist, legen die nativen Token heute ordentlich zu und befinden sich alle im Plus. Auch Bitcoin zeigt mit seinem Ausbruch über die 71.000 Dollar Marke wieder ein kräftiges Lebenszeichen und könnte schon bald ein neues All Time High bilden.

BNB ist mit 5,7% Zuwachs bei 704 Dollar dabei, Solana klettert 1% höher auf 173 Dollar, und auch Avalanche's AVAX und Ethereum's ETH legen leicht zu, ebenso wie Base und Polygon's MATIC.

Besonders interessant: Bei Meme-Coins kommt es im Large-Cap-Bereich zu Gewinnmitnahmen, bevor die nächste Kurssteigerung erwartet wird. Das rückt Token wie Dogeverse ins Rampenlicht, denn Käufer suchen nach den Diamanten im Staub, um ihre Gewinne zu maximieren.

https://x.com/The_DogeVerse/status/1797946468134695379

Dogeverse: Preis könnte x10 knacken

In Kürze können Presale-Teilnehmer ihre Dogeverse-Token claimen und die Spannung steigt ins Unermessliche. Experten wie YouTube-Star ClayBro (129.000 Abonnenten) wittern Morgenluft: Ein 10-facher Kursanstieg für Dogeverse scheint durchaus realistisch. Shiba Inu-inspirierte Coins sind nach wie vor der heiß Begehrt und Dogeverse könnte der nächste kometenhafte Aufstieg bevorstehen.

Ein Blick auf die CoinMarketCap-Charts verrät: Meme-Coins dominieren!

Base-Liebling "Brett" verzeichnet in der letzten Woche ein sattes Plus von 56%, während "Super Trump" mit atemberaubenden 332% Zuwachs alle Rekorde bricht. GameStop und der Newcomer "DOG" komplettieren das Bild mit beeindruckenden Gewinnen von 127% bzw. 113%.

Musik in den Ohren der Dogeverse-Community! Denn Dogeverse vereint das Beste aus allen Welten: Die Multi-Chain-Funktionalität ermöglicht es dir, auf die geballte Power der beliebtesten Meme-Coin-Chains zu setzen - von Solana bis Base ist alles dabei!

Schnapp dir dein Ticket für den Meme-Mondflug! Dogeverse steht kurz vor dem Start und verspricht ein galaktisches Abenteuer. Bist du bereit für den 10-fachen Kursschuss?

Wie der Token Claim funktioniert

Ab 5.Juni um 12:00 Uhr können Sie die im Presale erworbenen $DOGEVERSE-Token beanspruchen und in die faszinierende Multi-Chain-Galaxie eintauchen. Befolgen Sie diese vier einfachen Schritte, um Ihre Krypto-Schätze in Empfang zu nehmen:

1. Zugriff auf die offizielle Dogeverse-Website:

Navigieren Sie zur offiziellen Dogeverse-Website unter thedogeverse.com. Stellen Sie sicher, dass Sie die Wallet mit der Adresse verbinden, die Sie zum Kauf der Presale-Token verwendet haben.

2. Initiierung des Token-Anspruchs:

Suchen Sie den Button "Claim" und klicken Sie darauf, um den Vorgang zu starten. Bestätigen Sie die Transaktion in Ihrer Wallet, um den Anspruch Ihrer $DOGEVERSE-Token zu finalisieren. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, den "Claim and Stake" Button zu wählen, hier nehmen Sie am Staking für weitere 7 Tage teil und bekommen dafür die APY (derzeit 37%).

3. Empfang der Token:

Nach erfolgreicher Transaktionsbestätigung werden Ihre $DOGEVERSE-Token direkt an die angegebene Wallet-Adresse übertragen.

4. Beachten Sie die Gas-Gebühren:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Wallet über ein ausreichendes Guthaben an Gas-Gebühren verfügt, um die Transaktionskosten zu decken. Diese kann je nach Blockchain variieren und ist erfahrungsgemäß auf Ethereum am teuersten.

https://x.com/The_DogeVerse/status/1797312278401859881

Unterstützte Blockchain-Netzwerke:

Die Inanspruchnahme von $DOGEVERSE-Token ist auf folgenden Blockchain-Netzwerken möglich:

Ethereum - $ETH

BNB Chain - $BNB

Polygon - $MATIC

Solana - $SOL

Avalanche - $AVAX

Base - $ETH

Hinweise für Staker:

Falls Sie Ihre $DOGEVERSE-Token gestaked haben, beachten Sie bitte die 7-tägige Vesting-Frist. Diese beginnt am Mittwoch, 5. Juni, um 12:00 Uhr. Erst nach Ablauf dieser Frist können Sie Ihre gestakeden Token beanspruchen.

40% der Token sind durch Staking mit 37% APY angelegt - $DOGEVERSE Token-Gewinn ohne Verkaufsdruck

Dogeverse setzt mit einem robusten Staking-Programm auf langfristigen Wert für seine Community. Mit einer attraktiven jährlichen Rendite (APY) von derzeit schätzungsweise 37% bietet Staking Token-Inhabern einen Anreiz, einen Teil des Gesamtangebots zu sperren. Dies reduziert den potenziellen Verkaufsdruck bei der Markteinführung erheblich und fördert ein stabileres Marktumfeld für $DOGEVERSE.

Leider ist aus technischen Gründen nur das Staking mit auf der Ethereum Blockchain gekauften Token möglich. Für das Unstaking und das einfordern der Staking Guthaben auf der Ethereum-Blockchain fallen ebenfalls Gas-Gebühren an. Benutzer müssen sicherstellen, dass ihr Wallet über ein ausreichendes ETH-Guthaben verfügt, um diese Transaktionskosten zu decken.

Nutzer können ihre Staking-Belohnungen aus dem Presale unter folgendem Link beanspruchen: https://thedogeverse.com/en/staking.

Aufgrund der attraktiven jährlichen Renditen, die auf dem Dashboard für Staker angezeigt werden, dürften viele ihre Token weiter staken.

Bei Fragen zum Claiming-Prozess können sich Nutzer an die Moderatoren im offiziellen Telegram-Kanal wenden.

Halten Sie Ausschau nach den offiziellen Token-Vertragsdetails auf der Website und den Social-Media-Kanälen, um den korrekten Token auf dezentralen Börsen zu handeln.

Hier zur offiziellen Website für alle weiteren Informationen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.