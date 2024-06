mwb research nimmt die Coverage der Infineon Technologies AG mit einer HALTEN-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 40,00 auf und sieht ein Aufwärtspotenzial von 9,0%. Infineon ist ein weltweit führender Halbleiterhersteller mit rund 58600 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat eine dominante Marktposition in den Bereichen Automotive, Power Management, Mikrocontroller und IoT-Technologien. Da die Halbleiterindustrie bis zum Jahr 2030 ein Volumen von fast 1 Billion USD erreichen soll, erwartet Infineon in den kommenden Jahren ein CAGR von mehr als 10 %, getrieben von Trends in Kernanwendungen wie Elektromobilität, erneuerbare Energien, automatisiertes Fahren, IoT und Rechenzentren. Infineon hat relativ niedrige Margen im Vergleich zu Wettbewerbern und scheint auf Basis der KGV- und EV/EBIT-Multiplikatoren fair bewertet zu sein, wobei das DCF-Modell von mwb research ein begrenztes Aufwärtspotenzial aufweist. Daher nehmen die Analysten von mwb research die Coverage von Infineon mit "HALTEN" auf. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG





