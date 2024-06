Dürr kündigte Pläne an, seine Struktur zu straffen, um das Kerngeschäft zu stärken. Das Unternehmen wird sich künftig auf drei Geschäftsbereiche konzentrieren: Automotive, Industrial Automation und Woodworking. Bis Anfang 2025 werden die Geschäftsbereiche Lackier- und Endmontagesysteme und Anwendungstechnik im Geschäftsbereich Automotive zusammengeführt, um die Wettbewerbsfähigkeit und Systemkompetenz zu verbessern. Duerr prüft den Geschäftsbereich Clean Technology Systems und wird ihn möglicherweise verkaufen, um Wachstumschancen zu nutzen, während der Geschäftsbereich Battery Technology in den Geschäftsbereich Industrial Automation integriert wird. Diese Veränderungen sollen die operative Effizienz und den Service verbessern. Dürr hält an seinem Finanzausblick fest und strebt eine EBIT-Marge von 4,5-6,0% und ein Umsatzwachstum von 2-8% an. Langfristige Ziele sind ein Umsatz von mehr als 6 Mrd. EUR bis 2030. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens verspricht langfristige Profitabilität und Shareholder Value, weshalb die Analysten von mwb research ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 31,00 bekräftigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Duerr%20AG





