Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG



Unternehmen: CeoTronics AG

ISIN: DE0005407407



Anlass der Studie: Vorläufiger GB 2023/24, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen

seit: 05.06.2024

Kursziel: EUR 8,16

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker



Rekorde bei Auftragseingang und -bestand, Kapitalerhöhung stützt Wachstumskurs



Die vorläufig vermeldeten Kennzahlen der CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) für das am 31.5.2024 beendete Geschäftsjahr haben umsatzseitig unsere Erwartung übertroffen. Die rekordhohen Zuwächse bei Auftragseingang (EUR 93 Mio,; +346,7%) und Auftragsbestand (EUR 71 Mio.; +835,1%) sind beeindruckend, kommen aber auf Grund der Meldungen zum Rahmenvertrag "SmG" der Deutschen Bundeswehr nicht überraschend. Zur nachhaltigen Finanzierung dieser Großaufträge und der Unterstützung des erwarteten Wachstums wurde - unter teilweiser Aus-nutzung des genehmigten Kapitals - eine Kapitalerhöhung (mit Bezugs-rechtsausschluss) durchgeführt. Der Zuteilungspreis für die 0,721 Mio. neuen Aktien lag bei EUR 6,50 (und damit leicht über den Kursen der letzten Maiwoche). Der leichten Verwässerung (in Bezug auf unser bisheriges Kursziel von EUR 8,05 steht ein positiver Effekt durch den höheren 23/24er Umsatz gegenüber. Mit einem 24/25er KGV von 12,6 und vor dem Hintergrund des erwarteten Wachstums bleibt die CeoTronics-Aktie u.E. ein klarer Kauf.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 8,16. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29981.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°