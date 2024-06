Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Wie von den Mitgliedern des EZB-Rats allgemein erwartet, wird die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer nächsten Sitzung die Leitzinsen senken, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM.Gleichzeitig werde sie nach Juni vorsichtig mit weiteren Lockerungen umgehen. Die neuen makroökonomischen Projektionen der EZB dürften ein stärkeres Wachstum in diesem Jahr widerspiegeln, bei weitgehend unveränderter Inflation, mit dem Ziel, die 2%-Marke bis 2025 zu erreichen. ...

