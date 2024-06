Unterföhring (ots) -05. Juni 2024. Wird Italien wieder Europameister? Holen die Niederlande sich den Titel? Oder kommt endlich wieder zusammen, was zusammen gehört und der Pokal bleibt in Deutschland? ProSieben zeigt die "TV total Autoball EM 2024" am Samstag live aus dem PSD BANK DOME in Düsseldorf.Doch dem haben mindestens sieben Nationen etwas entgegenzusetzen: Sebastian Pufpaff will für Deutschland den Pokal nach Hause holen. Die Schweiz setzt auf Fußballspielerin Alisha Lehmann, Schottland schickt Sänger Nathan Evans, die Türkei will mit Allround-Talent Menderes, Griechenland will mit Moderatorin Panagiota Petridou den Titel holen. Wie weit kommen die Niederlande mit Geheimwaffe und ehemaligem "Caught in the Act"-Sänger Bastian Raagas? Für Titelverteidiger Italien versucht dieses Mal der Sänger Cosimo Citiolo das Runde ins Eckige zu bringen. Und hat Irlands-Urgestein Joey Kelly dem Gastgeber, Deutschland, etwas entgegenzusetzen?Wer wird schon am 8. Juni Europameister?Steven Gätjen und Laura Hofmann behalten in der Arena den Überblick. Elmar Paulke kommentiert den Wettkampf.Du willst live dabei sein? Tickets gibt es unter: www.myshow.deProduziert wird die "TV total Autoball EM 2024" von Brainpool.Die "TV total Autoball EM" am Samstag, 8. Juni, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show&Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5794268