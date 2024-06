Am heutigen Mittwoch setzt die TUI-Aktie ihre Kursrallye fort und nähert sich dem Mai-Hoch von 7,21 Euro. TUI wird voraussichtlich in den MDAX zurückkehren, die endgültige Entscheidung darüber wird heute Abend fallen. Eine frische Kurszielanhebung beflügelt die Aktie ebenfalls.Die Rückkehr der TUI-Aktie in den MDAX ist ein wesentlicher Kurstreiber. Die Deutsche Börse wird am Abend über Veränderungen ...

