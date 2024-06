© Foto: imageBROKER | Karl F. Schöfmann - picture alliance



Der österreichische Stahlkonzern Voestalpine hat am Mittwochmorgen seinen Geschäftsbericht für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Der fällt gut aus.Während der deutsche Traditionskonzern ThyssenKrupp seit Jahren Schwierigkeiten hat, mit seinem Stahlgeschäft wieder auf die Beine zu kommen und dabei bereits mehrere Umstrukturierungsmaßnahmen versucht hat, die zuletzt in die Abspaltung von Nucera mündeten, läuft es für den österreichischen Konkurrenten Voestalpine hervorragend. Ergebnisse gut, aber etwas schwächer als im Jahr zuvor Nach den am Mittwochmorgen vorgelegten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr erzielte das in Linz beheimatete Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 16,7 …