Am 29.02.2024 hat Antecedo mit dem Antecedo Growth Supreme ein ehrgeiziges Fondsprojekt gestartet, das es. so das Unternehmen, so noch nicht gegeben hat "Der Fonds ist als risikooptimiertes Indexkonzept entwickelt worden. Ein "ETF 2.0" gewissermaßen. Der Fonds soll nach oben mindestens die Wertentwicklung des Aktienindexes aufweisen und nach unten trotzdem eine Absicherung bieten, die im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...