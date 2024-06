Dank des marktführenden zentralen Reservierungssystems von Amadeus wird diese Partnerschaft Hotels ermöglichen, inspirierende und maßgeschneiderte Erlebnisse für das gesamte globale Portfolio von Accor anzubieten

Amadeus und Accor erweitern ihre strategische Partnerschaft: Accor, eine weltweit führende Hotelgruppe, implementiert das zentrale Reservierungssystem von Amadeus für ihr umfangreiches globales Hotel-Portfolio. Die cloud-basierte Technologie von Amadeus wird Accor dabei unterstützen, die Umsätze zu steigern, die Distributionsstrategien zu maximieren und eine personalisiertere Kundenbindung aufzubauen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240605476542/de/

Francisco Pérez-Lozao Rüter, President of Hospitality, Amadeus Sébastien Bazin, Group Chairman and CEO, Accor (Photo: Business Wire)

Hotels mit modernster Technologie und neuen Möglichkeiten ausstatten

Die ehrgeizige Distributionsstrategie von Accor zielt darauf ab, den Vertrieb weiterzuentwickeln, den Umsatz in den Hotels konstant zu steigern und gleichzeitig die Vertriebskosten zu senken.

Amadeus wird erstklassige Technologie bereitstellen, darunter Cloud- und Konnektivitätslösungen sowie ein weiterentwickeltes Nutzererlebnis. Dies wird Hotels unterstützen, flexibler und einfacher geschäftlich erfolgreich zu sein und die betriebliche Effizienz sowie die Qualität des Gästeservices zu verbessern.

Mit der Implementierung des Central Reservation Systems (CRS) von Amadeus werden die Hoteliers von Accor nicht nur das bewährte CRS-Produkt nutzen, sondern auch neue Möglichkeiten erschließen können. Dazu gehören verbesserte Flexibilität, nahtlose Integration von neuen Technologien und einfachste tägliche Abläufe. Dank dieser Weiterentwicklungen werden Hotels die sich verändernden Anforderungen ihrer Gäste besser erfüllen und sicherstellen, dass Accor an der Spitze der Hospitality-Branche bleibt.

Die Zukunft des Hospitality-Bereichs vorantreiben und das Erlebnis für den Gast verbessern

Die erweiterte Zusammenarbeit zwischen Accor und Amadeus zielt darauf ab, die Hotellandschaft zu verändern und unvergleichliche Gästeerlebnisse über das umfangreiche globale Portfolio von Accor zu bieten.

Mit seinen innovativen Funktionen versetzt das zentrale Reservierungssystem von Amadeus Hoteliers in die Lage, traditionelle Grenzen zu überschreiten und personalisierte Angebote zu erstellen, die über bloße Zimmertypen hinausgehen. Durch die Integration differenzierter Attribute wie zum Beispiel Zimmeransichten, Stil und Bettentypen können die Hoteliers von Accor den Verkaufsprozess zu einem ganzheitlichen Gästeerlebnis machen. So wird jeder Aufenthalt unvergesslich, auf die individuellen Vorlieben der Gäste zugeschnitten und die Zufriedenheit und Loyalität der Gäste erhöht.

"Mit dieser neuen Distributionsstrategie wollen wir von unserem bisherigen internen System zu einem erstklassigen offenen System übergehen, das über alle Regionen hinweg skalierbar ist und künftiges Wachstum ermöglicht. Durch die Vertiefung unserer Zusammenarbeit mit Amadeus werden wir die fortschrittlichen Möglichkeiten des Amadeus Central Reservation Systems nutzen und unsere Hotels und Eigentümer mit einem modernen Distributionsmanagement-Tool ausstatten, das eine breitere Palette von Dienstleistungen, neue umsatzsteigernde Möglichkeiten und personalisierte Gästeerlebnisse bietet", sagt Alix Boulnois, Chief Digital Officer bei Accor.

"Unser Team bei Amadeus ist stolz darauf, bei der Modernisierung des Merchandisings in der Hotellerie führend zu sein, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Accor bei der Einführung unseres zentralen Reservierungssystems in seinem vielfältigen Portfolio. Der heutige sich dynamisch verändernde Markt zeigt die Notwendigkeit einer transformativen Technologie, um mit den Erwartungen der Gäste Schritt zu halten und das Wachstum im Kontext der sich entwickelnden Geschäftsanforderungen zu fördern. Durch diese Partnerschaft schließt sich Accor unserer globalen Gemeinschaft von weltweit führenden Hotels an, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Beziehungen zu ihren Gästen zu verändern, ihre Erwartungen zu übertreffen und das Reiseerlebnis zu verbessern", ergänzt Francisco Pérez-Lozao Rüter, President, Hospitality bei Amadeus.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240605476542/de/

Contacts:

Amadeus

Neil Rogan

Global Corporate Communications

neil.rogan@Amadeus.com

Accor

Line Crieloue

VP Group External Communications

line.crieloue@accor.com

Alexis Blottière

Group External Communications

alexis.blottiere@accor.com