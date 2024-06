Nach ihrem Allzeithoch Ende Februar bei 87 € kam die Viking Therapeutics-Aktie (WKN: A12GD6) gehörig unter die Räder an der Börse und rutschte bis auf fast 50 € ab. Doch am Mittwochmorgen schafft das dänische Biotech-Unternehmen mit einem Plus von gut +3% eine Gegenbewegung. Was steckt dahinter und ist der Abwärtstrend nun endlich zu Ende? Weitere gute Neuigkeiten Das Kursplus zur Wochenmitte ist auf die Veröffentlichung positiver Studiendaten zurückzuführen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...