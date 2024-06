Ethereum News: Experte sieht kurzfristig 25 % Potenzial für den ETH-Kurs

Der Hype rund um die zweitgrößte Kryptowährung der Welt scheint nicht abzubrechen. Erst vor kurzem erklärte die US-amerikanische Börsenaufsicht, dass die New York Stock Exchange (NYSE) die Erlaubnis erhalten wird, Ethereum-Spot-ETFs zu listen. So könnten in den kommenden Wochen die ersten Ethereum-ETFs auf dem US-Börsenmarkt erscheinen, die dann wiederum Milliarden an Zuflüssen mit sich bringen könnten - zumindest dann, wenn die im Januar eingeführten Bitcoin-Spot-ETFs ein Vorbild sind.

Doch wie genau wird dies kurzfristig den Ethereum Kurs beeinflussen? Diese Frage hat sich nun der Krypto-Analyst Michael van de Poppe gestellt. In einem neuen Tweet auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) gibt er eine Antwort.

Ethereum-ETF-Genehmigung könnte ETH-Preis noch weiter pushen

In seinem Tweet verweist van de Poppe auf einen angehängten Chart, der den aktuellen Kurs mit dem Zeitraum im Mai 2020 vergleicht - als das letzte Bitcoin-Halving durchgeführt wurde. Damals wurde ein ähnliches Muster wie in den vergangene Wochen durchlaufen, was laut dem Krypto-Analysten ein Zeichen dafür sein könnte, dass der Ethereum Kurs in den kommenden Tagen und Wochen noch einmal besonders stark anziehen wird. Ein Sprung von bis zu 25 % sei damit nicht unwahrscheinlich, wobei laut van der Poppe aktuell ein "höherer Tiefpunkt" gesucht wird.

Gleichzeitig verweist er in seinem Tweet darauf hin, dass die S1-Anträge für die Ethereum-Spot-ETFs höchstwahrscheinlich noch diesen Monat genehmigt werden. Sollte dies der Fall sein, würde dies noch einmal den ETH-Preis kurzfristig stark pushen, bevor dann die ersten Zuflüsse durch die ETF-Investoren tatsächlich den Krypto-Markt erreichen.

$ETH has trended upwards with this 25% push and is looking for a higher low.



Expecting an approval of the S-1 documents later this month and a stronger upwards trend to continue.



Looking very strong. pic.twitter.com/AeNyceaIHK - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 4, 2024

Die gesamte letzte Woche zeigte sich der Ethereum Kurs äußerst volatil. So durchbrach er mehrfach die Marke von 3.800 US-Dollar und konnte sich in den letzten sieben Tagen vermehrt der Marke von 3.850 US-Dollar nähern, diese jedoch nie durchbrechen. Gleichzeitig fiel er nach kurzzeitigen Spitzen jedoch auch wieder - häufig auf die Unterstützungsniveaus von 3.750 und 3.700 US-Dollar. So zeigt der aktuelle Wochenchart diese starke Volatilität hervorragend. Klar ist außerdem, dass die Einführung der ETH-ETFs langfristig den Ethereum Preis weit nach oben treiben könnte - einige Experten gehen sogar davon aus, dass dieses Jahr neue Allzeithochs in der Höhe von 6.000 bis 10.000 US-Dollar möglich wären.

Durchbricht Ethereum bald die Marke von 4.000 US-Dollar?

Wohin die Reise für Ethereum allerdings kurzfristig geht, verrät ein weiterer Krypto-Experte: Mit über 90.000 Followern auf X ist der unter dem Pseudonym Captain Faibik bekannte Analyst in der Krypto-Szene recht bekannt. In einem erst vor wenigen Stunden abgesetzten Tweet erklärt er, dass Ethereum gerade vor einem neuen, besonders stark-bullischen Impuls stehen würde, der den Preis erheblich nach oben treiben wird.

So ist ein Push über die Marke von 4.000 US-Dollar laut seiner Chart-Analyse durchaus realistisch. Sollte sich dies bewahrheiten, so könnte dies noch einmal den kurzfristigen Hype verstärken und dafür sorgen, dass sich der ETH-Token noch vor der Einführung der Ethereum-ETFs dem bisherigen Allzeithoch nähert. Dieses liegt aktuell bei 4.878,26 US-Dollar und wurde zuletzt am 10. November 2021 erreicht. Doch auch dies könnte - gerade im Hinblick auf den starken Erfolg der Bitcoin-ETFs - durch die ETH-ETFs schon bald Vergangenheit sein.

Doch nicht nur Ethereum könnte von den kommenden Krypto-ETFs profitieren, sondern auch das gesamte Ökosystem der zweitgrößten Kryptowährung der Welt. Vor allem Projekte, die sowohl auf Ethereum als auch auf Bitcoin setzen, dürften von den neuesten Ereignissen am Krypto- und Börsen-Markt positiv beeinflusst werden. Es könnte sich also durchaus lohnen, einen genaueren Blick auf diese Projekte zu werfen und sich aus investorischer Sicht näher mit ihnen zu beschäftigen.

99Bitcoins setzt auf BRC-20- und ERC-20-Technologie

Bereits seit dem Start im Jahr 2013 gehört 99Bitcoins zu den wichtigsten Lernplattformen im Krypto-Bereich. In den letzten 11 Jahren sind mittlerweile fast 80 Stunden an Lernmaterial zusammen gekommen. Außerdem wagen die Entwickler hinter dem Projekt nun den Schritt hin zu einer eigenen Kryptowährung: Der $99BTC-Token ist seit kurzem im Vorverkauf erhältlich und soll dabei sowohl als ERC-20-Token als auch als BRC-20-Token genutzt werden können.

So ist er im Ethereum-Ökosystem sowie der Bitcoin-Blockchain nutzbar, was eine hohe Flexibilität bietet. Zudem wird derzeit fleißig daran gearbeitet, das 99Bitcoins-System mit Kursen zur neuen BRC-20-Technologie zu erweitern, sodass umfassende Informationen verfügbar sind.

Der $99BTC-Token selbst soll dabei als Learn-to-Earn-Coin fungieren. Nutzer von 99Bitcoins werden mit der Ausgabe des Tokens dafür belohnt, dass sie die verschiedenen Kurse erfolgreich absolvieren. Zeitgleich können Nutzer, die den $99BTC-Token im Staking-Programm anlegen, Zugriff auf verschiedene Features und Boni erhalten. Dazu zählt unter anderem ein VIP-Raum, zusätzliche Signal-Lernkruse oder direkter Kontakt zu erfahrenen Krypto-Händlern.

Das Staking-Programm selbst ist übrigens schon jetzt aktiv und bietet im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 862 %. So werden frühzeitige Anleger dafür belohnt, dass sie schon jetzt die ersten $99BTC-Token erwerben und diese gewinnbringend einsetzen.

