Die Zahl offener Stellen in den USA sinkt stärker als erwartet

Die Zahl der offenen Stellen sank im April auf 8,05 Millionen, womit die US-Arbeitsmarkdaten die Sorgen über eine zunehmende Schwäche der Wirtschaft verstärken.



Die Nachfrage nach Arbeitskräften in den USA hat zuletzt spürbar nachgelassen. Die für die Notenbank so wichtige Kennzahl der offenen Stellen sank Ende April auf 8,059 Millionen, wie das Arbeitsministerium am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage (Jolts) mitteilte. Die Daten waren die jüngsten in einer Reihe von Berichten, die die Besorgnis über eine Verlangsamung der weltgrößten Wirtschaft verstärkt haben und die Märkte dazu veranlassten, einen früheren Beginn der Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve zu erwarten. Die geweckten Zinssenkungsfantasien, unter anderem durch die schwachen US-Arbeitsmarktdaten, konnten dazu beigetragen, dass die Renditen der US-Staatsanleihen sanken und die US-Indizes über Nacht zulegen konnte.









Quelle: HSBC