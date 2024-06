Mainz (ots) -Die ZDF-Satiresendung "Die Anstalt" bekommt Zuwachs: Die erfahrene Kabarettistin Maike Kühl vom Düsseldorfer Kom(m)ödchen wird ab sofort das bisherige Team aus Claus von Wagner und Max Uthoff verstärken. Von der kommenden Ausgabe an werden die drei in verschiedenen Konstellationen in der "Anstalt" zu sehen sein. Mit Scharfsinn Schlagfertigkeit und starken darstellerischen Fähigkeiten bringt Maike Kühl zusätzliche kreative Energie in die beliebte Sendung. Das erste Mal ist Maike Kühl gemeinsam mit Max Uthoff am Dienstag, 11. Juni 2024, um 22.15 Uhr in "Die Anstalt" zu sehen - sowie kurz nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek.Maike Kühl war seit 2019 schon oft in der "Anstalt" zu Gast und ist dem Fernsehpublikum bekannt durch die für den Grimme-Preis nominierte Kabarett-Sitcom "3. Stock links" sowie ihre regelmäßigen Auftritte beim Satiremagazin "extra 3".Für Maike Kühl ist die journalistisch-satirische Herangehensweise der "Anstalt" vertrautes Terrain: "Mein Journalistik-Studium in München habe ich damals abgebrochen, um Schauspielerin zu werden. Übers Schauspiel kam ich dann zum Kabarett, übers Kabarett ins Rheinland, im Rheinland lernte ich den Karneval kennen, im Karneval Menschen mit närrischen Perücken und hier schließt sich der Kreis. Journalismus, Ensemblespiel, Kabarett und lustige Zweitfrisuren. Keine Sendung vereint diese Genres so elegant wie 'Die Anstalt'. Insofern fühle ich mich hier bestens aufgehoben."Claus von Wagner, der seit vielen Jahren gemeinsam mit Max Uthoff und Head-Autor Dietrich Krauss die Sendung gestaltet, wird bis zum Winter eine Kreativpause einlegen, um für sein eigenes Bühnenprogramm zu schreiben. Es hat Anfang kommenden Jahres Premiere. Uthoff findet dazu klare Worte: "Ich habe Herrn von Wagner gesagt, dass sein Fortbleiben ernste Konsequenzen haben würde, wenn es ihm nicht gelänge, jemanden zu finden, der mit der gleichen Spielfreude, dem gleichen Witz, derselben politischen Rauflust, der gleichen Ensemblequalität, der gleichen Lust an alberner Kostümierung zu Werke geht wie er. Und dann hat er gesagt: 'Maike Kühl kommt'. Und dann hab ich gesagt: Lassen Sie sich Zeit!"Das ZDF freut sich auf den Neuzugang von Maike Kühl. "Die Anstalt" läuft weiterhin wie gewohnt achtmal im Jahr dienstags um 22.15 Uhr im ZDF. Weitere Informationen, Sendungen sowie aktuelle Sendetermine sind in der ZDFmediathek zu finden.KontaktBei Fragen zu "Die Anstalt" in ZDFneo erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 0152 - 34601010 oder per E-Mail an zobel.j@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail an pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/dieanstalt) (nach Log-in) zur Sendung oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5794356