München/Bonn (ots) -Nach dem verheerenden Hochwasser in Bayern hat der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) den Hochwasserschutz im Freistaat verteidigt. Das Hochwasserschutzprogramm werde Stück für Stück abgearbeitet, die Projekte der Reihe nach finanziert. Im phoenix-Interview sagte Glauber: "Ich halte die Herangehensweise von Bayern sogar für vorbildlich. Wenn man sich ansieht, dass wir über vier Milliarden in 20 Jahren für den Hochwasserschutz in Bayern investiert haben: Suchen Sie mir ein Bundesland, das nur annähernd so viel an Investitionen getätigt hat." Weitere zwei Milliarden Euro seien eingeplant, um den Hochwasserschutz sukzessive auszubauen. "Das ist das größte Bauprogramm des Freistaates Bayern. Natürlich wird es eine Zeit dauern. Wenn wir Hochwasserschutz heute realisieren, brauchen wir auch Zeit in der Umsetzung. Gespart wird hier nicht", so Glauber weiter.Entscheidend sei nun, "dass der Bund ein verlässlicher Partner bleibt" und die bayerischen Vorhaben nicht blockiere. "Der Bund muss sich fragen, warum er in so einer Lage der klimatischen Veränderungen und der Starkregenereignisse seine Mittel kürzt. Bayern hat in meiner Zuständigkeit als Umweltminister die Mittel um 65 Millionen angehoben", sagte Glauber bei phoenix.Das ganze Gespräch sehen Sie hier https://phoenix.de/s/XLm