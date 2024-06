Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Wipro Limited (ISIN US97651M1099/ WKN 578886, NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, führt eine KI-gestützte Plattform - Wipro Cyber X-Ray - in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Zscaler (ISIN US98980G1022/ WKN A2JF28) ein, so Wipro Limited in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

