Paris (www.fondscheck.de) - An den Finanzmärkten und in den Medien dominieren NVIDIA und ähnliche Unternehmen seit fast einem Jahr die Nachrichten und treiben die Indices nach oben, so Jacques-Aurélien Marcireau, Co-Head Equities und Portfoliomanager des EdR Fund Big Data (ISIN LU1244893696/ WKN A2DMB4) bei Edmond de Rothschild Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...