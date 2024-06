Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Konsolidierungsphase an den Aktienmärkten hinterlässt auch im Handel mit Exchange Traded Funds, ETFs, deutliche Spuren, so die Deutsche Börse AG."Es wird Woche für Woche etwas ruhiger", erkläre Frank Mohr von der Société Générale. Auffällig sei, dass der unverändert vorhandene Kaufüberhang aktuell etwas geringer ausfalle. Stark nachgefragt würden weiterhin Aktien weltweit über den iShares Core MSCI World (ISIN IE00B4L5Y983/ WKN A0RPWH) und den Amundi MSCI All Country World (ISIN LU1829220216/ WKN LYX00C). ...

