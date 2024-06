Um 3,25 Prozent segelte die Allianz-Aktie am Dienstag in die Tiefe und fand sich damit am Ende des DAX wieder. Verantwortlich dafür waren nicht einmal Schäden durch Überflutungen in Süddeutschland, deren genaues Ausmaß sich bisher noch nicht abschätzen lässt. Stattdessen setzten die Analysten der Citigroup dem Titel zu.Dort wurde die Kaufempfehlung für die Allianz (DE0008404005) kurzerhand gestrichten und durch einen neutralen Ausblick ersetzt. Die Rede ist in der dazugehörigen Studie davon, dass westeuropäische Versicherer ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...