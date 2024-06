© Foto: picture alliance / Zoonar | Roman Milert



Eine von Investmentriesen wie BlackRock und Citadel Securities finanzierte Initiative strebt die Gründung einer Börse an, die ab 2025 starten soll.Mit Sitz in Texas zielt die Börse darauf ab, eine Alternative zur New Yorker Börse und Nasdaq zu bieten, indem sie weniger strikte Regulierungen verspricht und die Kosten für Compliance senkt. James Lee, der CEO der neu geplanten Texas Stock Exchange (TXSE), hat seine Pläne dem Wall Street Journal erläutert. "Unsere Börse wird besonders CEO-freundlich sein und den steigenden Anforderungen in New York eine kosteneffiziente Alternative gegenüberstellen", sagte Lee. Dies spiegele eine zunehmende Unzufriedenheit mit neuen Vorschriften wie der …