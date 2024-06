Europas größter Softwarehersteller SAP will mit einer Akquisition sein Angebot zur Analyse von Geschäftsprozessen verstärken. Wie das Unternehmen bekannt gibt, will man für 1,5 Milliarden Dollar in bar beziehungsweise für 14 Dollar je Aktie den israelischen Anbieter von Digital Adoption Platforms (DAP) übernehmen. Die Aktie von SAP reagiert leicht positiv.Die Lösungen von WalkMe helfen Unternehmen, den ständigen technologischen Wandel zu bewältigen, indem sie Benutzern erweiterte Anleitungs- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...