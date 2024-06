Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Der Goldpreis stieg in der letzten Handelswoche auf in der Spitze 2.364 US-Dollar an, konnte die Gewinne im Wochenverlauf jedoch nicht halten und fiel zurück auf die wichtige Unterstützung bei 2.330 US-Dollar. Der Silberpreis erreichte hingegen noch einmal das vorherige 11-Jahreshoch bei 32,50 US-Dollar. Ein Doppel-Top dort verkauften Spekulanten, sodass Silber erneut um zwei US-Dollar fiel, und die Handelswoche bei ...

