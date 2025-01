Vor den Inflationsdaten aus den USA heute Nachmittag präsentiert sich der DAX weiterhin sehr stabil. Unterstützend wirkt die Vorfreude auf eine gute Berichtssaison mit optimistischen Gewinnaussichten, auch weil der Euro so schwach ist. Der DAX ist nur einen Steinwurf von neuen Rekordständen entfernt und mit den entsprechenden Zahlen aus den USA könnte dieser Abstand in Richtung Handelsschluss noch ein ganzes Stück kleiner werden.

Auch wenn es einen zeitlichen Versatz zwischen beiden Zahlen gibt, sorgten die Produzentenpreise gestern Nachmittag bereits für etwas Erleichterung bei den Anlegern und die Rückkehr von ein wenig Zinssenkungsfantasie. Selbst der Verbraucherpreisindex ist immer noch weniger wichtig als der Index der persönlichen Konsumausgaben, kommt aber gut zweieinhalb Wochen früher und gibt damit einen frühen Einblick in die Inflationsentwicklung. Die Preise bleiben das Thema für die Börse, da sie in direktem Zusammenhang mit den steigenden Renditen am Anleihemarkt stehen.

Joe Biden hat seinem Nachfolger ein bitteres Abschiedsgeschenk gemacht, indem er quasi in letzter Minute die umfangreichen Sanktionen gegen russisches Öl verabschiedete, die er eigentlich schon am ersten Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine hätte aktivieren müssen. Nun ist es Trumps Problem, wenn die Benzinpreise steigen und die Inflation wieder steigt. Dieser Effekt dürfte jedoch erst im PCE-Index sichtbar werden, der dann Ende des Monats veröffentlicht wird.

Die Geldpolitik der Fed dürfte jedoch weder durch den PCE- noch den heutigen Verbraucherpreisindex in diesem Monat beeinflusst werden. Die US-Notenbank strebt Vollbeschäftigung auf dem Arbeitsmarkt an, und die jüngsten Daten zeigen, dass sie auf dem besten Weg ist, dieses Ziel zu erreichen. Daher kann sie sich nun wieder voll und ganz der Inflationsbekämpfung widmen, was bedeutet, dass es vorerst keine weiteren Zinssenkungen geben wird.

