Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die im Mai berichteten Daten haben zu keiner Neubewertung geführt, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust.Gleichwohl seien die Investoren erleichtert gewesen, als die amerikanische Notenbank Federal Reserve (FED) bekräftigt habe, im nächsten Schritt die Zinsen herabsetzen und nicht wieder anzuheben zu wollen. Der Fokus in den USA dürfte sich in den kommenden Wochen vom primären Blick auf die Inflation, die zwar weiterhin zäh, aber nach unten gerichtet bleibe, zur Konjunktur verschieben. Die Experten würden nach Blick auf die aktuellen Wirtschaftsdaten eine Abkühlung erwarten, die den Weg für eine FED-Zinssenkung Ende Juli ebnen sollte. ...

