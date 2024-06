Der Softwarehersteller SAP hat am Mittwoch die Übernahme des israelischen Unternehmens WalkMe angekündigt. Die Aktie legt in einer ersten Reaktion leicht zu. Finanztreff.de beleuchtet die Hintergründe der Transaktion. Der Kaufpreis für WalkMe beträgt 1,5 Milliarden Dollar, mit einem Angebot von 14 Dollar pro Aktie. Die Transaktion soll in bar erfolgen. WalkMe, bekannt für seine "Digital Adoption ...

Den vollständigen Artikel lesen ...