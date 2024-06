© Foto: picture alliance / zz/NPX/STAR MAX/IPx | zz/NPX/STAR MAX/IPx



Occidental Petroleum hat am Dienstag bekanntgegeben, dass es ein Joint Venture mit Berkshire Hathaways Energieeinheit eingegangen ist, um Lithium zu gewinnen.Occidental Petroleum (Oxy) und Berkshire Hathaway Energy Renewables (BHE Renewables) vereinbarten, eine Technologie zur Gewinnung von Lithium aus geothermischer Sole zu testen und einzusetzen. Geothermische Sole ist das heiße, salzhaltige Wasser, das an die Erdoberfläche gepumpt und zur Stromerzeugung genutzt wird. Im Rahmen des Joint Ventures wird die Technologie von TerraLithium, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Occidental, in der geothermischen Anlage von Berkshire Hathaway Energy Renewables im Imperial Valley …